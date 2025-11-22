المقاولون العرب تُتوج بـ6 جوائز على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حجز شقق الإسكان الاستثماري في الإسماعيلية الجديدة.. مقدم 150 ألف جنيه

أعلنت مجلة "ميد" الدولية عن نتائج مسابقتها السنوية لتكريم أفضل المشروعات والشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاءت شركة المقاولون العرب الأكثر حصدًا للجوائز من بين الشركات المصرية المشاركة بواقع 6 جوائز عن عدد من المشروعات الكبرى القومية التي نفذتها الشركة.

وفاز مشروع تجديد وتطوير متحف قناة السويس على الجائزة في فئة مشروعات إعادة التطوير، والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف هيئة قناة السويس.

وحصد مشروع الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة على الجائزة في فئة مشروعات الترفيه، والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحصل مشروع كوبري النيل بمحور بديل خزان أسوان على الجائزة في فئة المشروع الصغير، والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف هيئة الطرق والكباري، ووزارة النقل.

كما حصل مشروع قطاع البراجيل بمحور 26 يوليو الجديد على الجائزة في فئة مشروعات الطرق، والذي نفذته شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحصد مشروع خط مترو الأنفاق الثالث (مرحلتي 3B & 3C) على الجائزة في فئة مشروعات النقل والذي شاركت شركة المقاولون العرب في تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق - وزارة النقل.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نالت شركة المقاولون العرب جائزة Highly Commended في فئته، عن مشروع متحف قناة السويس.

وتأتي هذه الجوائز تتويجًا لتميز الشركة في تنفيذ مجموعة من أبرز المشاريع القومية والعالمية.

وتسلّم الجوائز خلال الحفل المهندس أحمد الديب، مدير إدارة الدعم الفني، والمهندس حمدي مراد مدير شركة المقاولون العرب دبي، والمهندسة إنجي محمد نجيب، مدير فني مكتب عضو مجلس الإدارة.

