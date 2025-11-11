"الإسكان": طرح 25 ألف شقة عبر منصة مصر العقارية الأحد المقبل -تفاصيل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية بدءًا من يوم الأحد 16/11/2025 عبر منصة مصر العقارية، ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.



وأضاف وزير الإسكان أنه يمكن الاطلاع على كل التفاصيل وكراسات الشروط الخاصة بالوحدات والتسجيل لإنشاء حساب شخصي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني reservations.realestate.gov.eg اعتبارًا من غد الأربعاء 12/11/2025 .



وأكد الشربيني أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وَفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.



وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكينة، والسعي لتلافي أية ملاحظات خلال عملية التقديم.



وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم طرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) و٢٠٠٠ وحدة سكنية (بالإسكان المتنوع) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.



ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا، ماستر كارد، ميزة)، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الإنترنت البنكي للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد.



اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط







ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر







جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات







العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين



