طرح 2513 وحدة.. ننشر كراسة شروط شقق "بيتك في مصر"

بدأت وزارة الإسكان اليوم الإثنين في إجراءات حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، على الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط، ويستمر الحجز حتى يوم الخميس 9/10/2025.

رابط الحجز الإلكتروني لشقق بيتك في مصر.. هنا

الطرح التكميلي للطرح الأول من المرحلة الثانية يشمل 2149 وحدة بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بواقع:

-52 وحدة بالقاهرة الجديدة، 1014 وحدة بالعلمين الجديدة، 19 وحدة بالمنيا الجديدة، 58 وحدة بأسيوط الجديدة.

-312 وحدة بمدينة بدر، 260 وحدة ببرج العرب الجديدة، 34 وحدة بسوهاج الجديدة، 52 وحدة بدمياط الجديدة، 300 وحدة بمدينة 15 مايو، 48 وحدة بقنا الجديدة.

- 136 وحدة بمشروعي فالي تاورز وفالي تاورز إيست؛ بواقع (100 وحدة بالعبور الجديدة، 36 وحدة بحدائق أكتوبر).

- 228 وحدة بمشروعي سكن مصر وجنة بواقع (96 وحدة سكن مصر و24 وحدة جنة بالمنصورة الجديدة، 108 وحدات سكن مصر بأكتوبر الجديدة).

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين