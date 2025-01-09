رئيس جهاز تطوير "مثلث ماسبيرو" تتفقد أعمال رفع كفاءة عمارات مطار إمبابة

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرت المهندسة منى عبد السلام إبراهيم، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومجرى العيون وممشى أهل مصر ومطار إمبابة، جولة تفقدية لاستعراض ما قامت به الشركات من أعمال رفع كفاءة العمارات السكنية بالمنطقة السكنية بمشروع تطوير منطقة مطار إمبابة لتسليمها لمستحقيها من راغبي الانتقال للسكن بالمنطقة.

وأوضحت المهندسة منى عبد السلام، أن أعمال التطوير تشمل (الواجهات الخارجية - أعمال التطوير الداخلية)، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتسليم الأعمال في مواعيدها المقررة، وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة طبقًا للمواصفات ومعايير الجودة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ.

وأكدت المهندسة منى عبد السلام، أن ذلك يأتي في إطار القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة مشروع تطوير أرض مطار إمبابة شمال الجيزة المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان، في أعمال التطوير.

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