للمصريين بالخارج.. كيفية حجز قطعة أرض بمشروع بيت الوطن

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان يوم 12 يناير الجاري في طرح المرحلة العاشرة من أراضي بيت الوطن المخصصة للمصريين العاملين في الخارج.

ويتضمن الطرح الجديد 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ 13 مدينة، وجاءت تفاصيل الحجز على النحو التالي:

- سيتم إتاحة أكواد الحجز على الموقع الإلكتروني بداية من يوم 12 يناير الجاري.

- الحجز سيكون بأسبقية تحويل مبلغ جدية الحجز بداية من يوم 14 يناير ولمدة 15 يوم عمل.

- لابد أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين في الحجز.

- الحجز سيكون الأولوية بأسبقية وصول التحويل البنكي.

- الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن تشمل مدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات - 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - أسوان الجديدة - قنا الجديدة).

- رابط موقع الحجز هنا.

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