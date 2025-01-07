وزير الإسكان: "المركزي للتعمير" انتهى من تنفيذ 37 مشروعا بتكلفة مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الجهاز المركزى للتعمير في 2024 إحدى الجهات التابعة للوزارة، حيث انتهى الجهاز من تنفيذ 37 مشروعا متنوعاً بين طرق وخدمات ومرافق وإسكان بتكلفة إجمالية 1.068 مليار جنيه، وذلك في إطار توفير جودة الحياة والسكن اللائق للمواطنين.

وأضاف الشربيني، أن المشروعات التي تولى الجهاز تنفيذها شملت 17 مشروع طرق بإجمالى أطوال 172.6 كم بتكلفة 702.7 مليون جنيه، و16 مشروع مرافق وخدمات بتكلفة 285.7 مليون جنيه، و4 مشروعات إسكان بتكلفة 79.5 مليون جنيه.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروعات الطرق التي تولى الجهاز تنفيذها شملت: رفع كفاءة ورصف طرق داخلية بالمنطقة السابعة بالإسماعيلية، ورفع كفاءة ورصف طرق داخلية بمنطقة السلام بحي ثاني مدينة الإسماعيلية بالإسماعيلية، وإنشاء نفق مشاة أسفل خط السكة الحديد بحي النهضة بمركز كفر صقر بالشرقية، ورفع كفاءة ورصف طريق القضاة أبو مسعود وإنشاء ورصف طريق الفلاحة بمركز كفر صقر بالشرقية، ورفع كفاءة ورصف طريق (السحارة – أبو شلبي) حتى مفارق أبو كراسيع بمركز ومدينة فاقوس بالشرقية، وإنشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر بمركز منيا القمح بالشرقية.

وأضاف نصار، أن مشروعات الطرق شملت أيضاً طرقا تنموية غرب مطروح القطاع السادس بمطروح، وطرقا تنموية غرب مطروح القطاع الثاني بمطروح، ورصف طرق بحلايب والقرى التابعة لها بالمحافظة، ورصف المرحلة الأولى لطريق سيدى سالم/الشيخ الشاذلى بمرسى علم بالبحر الأحمر، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية ببورسعيد، وإنشاء كوبرى مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد ضمن مشروع إنشاء كوبرى سيارات علوى بمدينة ملوى بالمنيا، ورصف طريق يبدأ من مسجد الخلوة حتى طريق (أخميم/ سوهاج) بسوهاج ، وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الأوسط - طريق أسيوط / سوهاج الواقع غرب ترعة نجع حمادى ابتداء من ( مزلقان كوم العرب بنطاق مركز طما وحتى مدخل مدينة طهطا من الناحية الغربية) بسوهاج.

وقال: تشمل مشروعات الطرق إنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بقرية ميت عساس / مركز سمنود/ محافظة الغربية، وإنشاء كوبري على ترعة القاصد بمركز قحافة / طنطا بالغربية، وإنشاء كوبري على ترعة القاصد سكة المحلة مدخل مدينة طنطا بالغربية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروعات المرافق والخدمات المنفذة تشمل رفع كفاءة مسجد سلطان المتحابين بالقاهرة، وخزان مياه أرضي سعة 200م3 بقرية قاطية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وتطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية المالية بشمال سيناء، وإنشاء دار مناسبات بقرية الجفجافة بمركز الحسنة بشمال سيناء، وتدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمع الدغانجة بمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، ومشتل فسائل نخيل بطور سيناء، وإنشاء مشتل على مساحة (25/25)م2 بمدينة طور سيناء شامل 2 صوبة بجنوب سيناء، وحفر (2) بئر لخدمة المشتل والصوب والتكعيبات بجنوب سيناء، وأعمال توصيل التيار الكهربائي إلى روافع المياه أرقام (1-2-3-4) بمحوري وادي فيران بمدينة سانت كاترين، وذلك ضمن مشروعات التنمية المتكاملة بجنوب سيناء بتكلفة 32 مليون جنيه، بجانب توصيل التيار الكهربائي لعدد 4 تجمعات بدوية بالسحيمي برأس سدر بجنوب سيناء، وتدعيم وتوصيل التيار الكهربي لتجمع عرب العليقات الجديدة بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وتدعيم إنارة الطرق الداخلية بمركز ومدينة القنطرة شرق (مرحلة أولى) بالإسماعيلية، وإنشاء مبنى المدينة الجامعية رقم 6 (و) بالوادى الجديد، ومبنى المدينة الجامعية رقم 7 (ز) بالوادى الجديد، وتوريد طلمبة أعماق غاطسة لبئر أرض الملك بالوادى الجديد، وحفر 3 آبار رى بقرية جورمشين بباريس بالوادى الجديد.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروعات الإسكان تشمل 4 مشروعات وهي: إنشاء قرية بدوية تضم 24 مسكنا بدويا - بسيدي براني بمطروح، وإنشاء بلوك 21 بالمجاورة الأولى لعدد 52 وحدة سكنية بالقاهرة، وإنشاء 50 بيتا بدويا بقرية القصر بالواحات البحرية بالوادى الجديد، وإنشاء 25 منزلا بدويا بالمرافق بقرية الظهير بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء.

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