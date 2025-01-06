سكن لكل المصريين.. آخر موعد للتقديم في شقق محدودي الدخل وسداد جدية الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي في استقبال رغبات المواطنين راغبي التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5، حيث انتهى بيع كراسات الشروط يوم 31 ديسمبر الماضي، أما الآن متاح سداد جدية الحجز ورفع الأوراق على الموقع الإلكتروني فقط، ويستمر ذلك حتى يوم 15 يناير الجاري.

وأكد صندوق الإسكان أنه تم مد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني فقط حتى يوم 15 يناير المقبل لمن سدد مبلغ جدية الحجز، والذي يكون 20 ألف جنيه للشقق التسليم الفوري في المحافظات و30 ألف للشقق تسليم بعد 36 شهرا، وذلك لاتاحة أكبر فرصة أمام المواطنين للتقديم في الإسكان الاجتماعي.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ما زالت نسبة منها متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتى تاريخه.

وأضافت أن ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية، تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإقبال على إعلان "سكن لكل المصريين 5" يتزايد بصورة مستمرة، حيث وصل عدد من قاموا بشراء كراسة الشروط إلى نحو 750 ألف مواطن.

ويتم رفع الأوراق على الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ والمخصص لاستقبال طلبات المتقدمين.

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