مهلة 6 أشهر للشركات والجهات لاستكمال تنفيذ مشروعاتها بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة مدتها 6 أشهر من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية، وفقًا لضوابط محددة، للشركات والجهات التي تم تخصيص أراضٍ لها في المدن الجديدة التابعة للهيئة، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها على قطع الأراضي المخصصة لها. يأتي ذلك نظرًا للزيادة في أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة.

تُطبق هذه التيسيرات على الأراضي غير الملغاة فقط، بشرط سداد المستحقات المالية الخاصة بالأرض حتى تاريخه أو جدولة هذه المستحقات، بالإضافة إلى التنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو الجهاز (إن وجدت).

كما لا تشمل هذه التيسيرات أراضي المشروع القومي للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الصناعي أو قطع الأراضي السكنية الصغيرة.

وجاء القرار استجابة لطلبات عدد من الشركات والجهات التي تم تخصيص أراضٍ لها لإقامة مشروعات استثمارية في أنشطة متنوعة مثل (عمراني متكامل، عمراني استثماري مختلط، خدمي، ترفيهي، نوادي، جامعات، وغيرها)، وذلك لمنحها مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.

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