رئيس وادي دجلة العقارية: زيادة فترة السداد إلى 12 سنة لمساعدة العملاء على الشراء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن الطلب على شراء العقارات في الفترة الأخيرة شهد تغيرات كبيرة، حيث أصبح الطلب الأكبر على الساحل الشمالي، وكذلك الشراء بهدف الاستثمار.

وأضاف عهدي أن اتجاه الشركات إلى تقسيط ثمن الوحدات العقارية على مدد وصلت إلى 10 سنوات و12 سنة سيساعد العملاء كثيرًا، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية، لافتًا إلى أن العميل يسأل أولًا عن قيمة القسط الشهري وليس سعر الوحدة.

وتابع: "تسويق المشروعات خلال الفترة الحالية يعتمد على مدد سداد أطول نتيجة وجود تغيير وتراجع منتظر في أسعار الفائدة البنكية".

وأكد أن السوق العقاري واجه العديد من المشاكل والتحديات خلال السنوات الأخيرة، أهمها ارتفاع تكاليف الإنشاءات، وتغير سعر العملة بشكل مستمر، وتراجع القدرة الشرائية للعملاء، لافتًا إلى أن الشركات توجهت حاليًّا إلى تنفيذ وحدات أكثر مرونة للتغلب على هذه التحديات، مثل تنفيذ مساحات أقل بتكلفة أقل.

وأكد أن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 10 مليارات جنيه خلال 2025، وتسليم 1500 وحدة بمشروعاتها خلال العام الجاري.

وقال ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري لتنفيذ خطتها للتسليمات، وذلك مقارنة باستثمارات بقيمة ملياري جنيه تم ضخها خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الشركة رفعت رأس المال إلى مليار و149 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 121%، وهذه الزيادة كانت نقطة داعمة لاستراتيجية الشركة في تأمين احتياجاتها من العملة الأجنبية، وتغطية عمليات الاستيراد، وضمان استمرارية العمل بالمشروعات دون تأخير.

وأوضح أن سياسة التحوط ضد أي تقلبات اقتصادية تعتمد على برامج حسابية متطورة لإعادة صياغة خططنا بشكل دوري، مما ساعد في تأمين شراء مواد البناء والتشطيبات والمواد الأولية اللازمة لإتمام المشروعات في مواعيدها، بجانب زيادة رأس مال الشركة.

وأضاف عهدي أن الشركة تبحث التوسع في المحافظات، وأنها تدرس اقتناص أراضٍ في الوجه القبلي، مع انفتاحها على الفرص المتاحة في الوجه البحري.