صبا 6 أكتوبر.. طرح جديد للمصريين العاملين في الخارج الشهر المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في إجراءات حجز شقق المصريين العاملين في الخارج يوم 15 فبراير المقبل، حيث أعلنت الوزارة عن إطلاق المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المتميزة في 13 مشروعا بمدن مختلفة.

هذا الطرح يشمل طرح 5055 وحدة سكنية ، موزعة على 13 مشروعاً في 9 مدن ، ومن أهم المشروعات التي سيتم طرحها هو مشروع صبا في مدينة 6 أكتوبر، وجاءت تفاصيل المشروع على النحو التالي:

- يتكون مشروع صبا ريزيدنس حاليًا من 85 عمارة سكنية تضم 2040 وحدة كاملة التشطيب.

- تتراوح مساحات الشقق المتاحة بين 95 متر مربع و141 مترًا مربعًا.

- نموذج الشقة في هذا المشروع يتكون من 3 غرف نوم، وصالة، ومطبخ، وحمام.

- تم تصميم كل عمارة تتألف من طابق أرضي و5 طوابق علوية، مع 4 وحدات سكنية في كل طابق.

- جميع الشقق المتاحة للحجز في مشروع سكن لكل المصريين 6 اكتوبر جاهزة للتسليم الفوري تشطيب كامل.

- كل عمارة مجهزة بمصعد كهربائي، وتتميز المباني بواجهات معمارية فريدة.

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