كود موحد لقياس المتر العياري.. "التقييم العقاري": نهدف لضبط السوق والتنسيق مع "المركزي" لاعتماد الخبراء

كتب -محمد عبدالناصر:

قال محمد الغباشي عضو مجلس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إن التقييم العقاري هو المسئول عن تحديد قيمة العقار في حالات الشراء والبيع أو الميراث وما أشبه، وهذا الأمر مؤثر جدا سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللي بني مصر"، أنه من الهام جدا رفع كفاءة العاملين، وتطوير المعايير المحاسبية وإدخال نموذج الأصول الثابتة والقيمة الغير ملموسة وغيرها من الإجراءات لتأثير هذه العوامل علي قيمة الشركات بسوق المال "البورصة".

وتابع: "من أبرز التوصيات لمؤتمر التقييم العقاري، الاهتمام بالتطوير والتدريب المستمر للعاملين بمجال التقييم، وكذا الاعتماد بصورة أساسية على العاملين المحترفين و المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بما يضمن التقييم العادل للأصول".

وأشار الغباشي، إلى أنه تم توجيه دعوة مماثلة للبنك المركزي المصري للاعتماد على خبراء التقييم المعتمدين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا التسهيل من عمليات القيد للخبراء لدي البنك المركزي، لأنه له ضوابط إضافية لخبراء التقييم.

وأكد أنه تم المطالبة من غرفة التطوير العقاري بوجود تشريع خاص يتعلق بخبراء التقييم العقاري، لتنظيم السوق العقاري، وتم الاتفاق على توحيد طريقة القياس للمتر المعياري، وسوف يتم إعداد "كود" موحد يتعلق بالمساحات ونسبة التحميل وكيفية تقديرها، حتي يكون المتر وآلية قياس موحدة لدى الشركات سواء متر مقدر أو صافي.

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