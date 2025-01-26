وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" بتنزانيا

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي الكتريك، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس شركة السويدي إليكتريك، ومسؤولي الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا في قارة إفريقيا، وتتم متابعته بشكل دوري من رئيس الجمهورية، من أجل تحقيق التنمية بدولة تنزانيا، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، مكونات المشروع، والذي يتضمن إنشاء سد بطول 1025 مترًا، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 32.8 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا، بجانب استعراض المكونات الأخرى للمشروع.

ووجه وزير الإسكان، بتوثيق كل ما تم من إنجاز في هذا المشروع الضخم، من خلال كتيبات ووثائق مصورة، لحفظ ما أنجزه التحالف، وفي هذا الإطار، أكد مسؤولو الشركات، أنه يتم توثيق مكونات ومراحل تنفيذ المشروع.

كما أكد الوزير، ضرورة عرض هذه التجربة العظيمة في المحافل الدولية، ولا سيما التي تنظم في الدول الإفريقية، مثل مؤتمر الطاقة المقرر عقده قريبًا بدولة تنزانيا، وهو ما سيؤكد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى، وسيفتح آفاقا جديدة لشركاتنا.

جدير بالذكر، أن التحالف المصري "شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدي إليكتريك" المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقدًا في مدينة دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد "نهر روفيجي" ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات/ ساعة سنويًا، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية.

كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 32.8 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة إفريقيا والعالم.

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