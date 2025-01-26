وزير الإسكان يهنئ مجلس إدارة "المقاولون العرب" بصدور قرار إعادة التشكيل

كتب- محمد عبدالناصر:

هنأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ونواب وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد مصطفى محمد العصار.

جدير بالذكر أنه تم صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد مصطفى محمد العصار، وتعيين المهندس حسن مصطفى كامل، نائبًا أول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور. محمد أنسي البشوتي، نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة، والمهندس السيد عبد الخالق فرج الوزير، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشئون التنفيذ، والمهندسة هبة أحمد أبو العلا عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشئون التنفيذ، والمهندس أحمد عبد المجيد محمد العدلاني، والمهندسة دينا محمد عادل فتحي، والمهندس محمد علوي عبد الحميد هاشم، والمهندس حسن إبراهيم حسين إبراهيم، ومحمد محمود الأتربي، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة تقديم الدعم الكامل للشركة، بهدف التوسع في مشروعاتها، لا سيما المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأشقاء فى دول إفريقيا، مشيرًا إلى أن المقاولون العرب خير سفير لمصر بالخارج، وإحدى آليات ربط مصر بدول القارة الإفريقية، والتعاون مع دولها.

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