وزير الإسكان يزور مصنع "rehlko" لتصنيع المولدات الكهربائية بفرنسا

كتب- محمد عبدالناصر:

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنطقة الصناعية بمدينة بريست الفرنسية، والتي يقع بها مصنع شركة rehlko، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية (Kohler سابقًا)، المتخصصة في صناعة وحدات التوليد الكهربائية، يرافقه رئيس شركة rehlko، والمدير الإقليمي للشركة بمصر والشرق الأوسط، ومدير المصنع.

وأجرى الوزير، جولة داخل المصنع حيث استمع لشرح تفصيلي عن خطوط الإنتاج الخاصة بوحدات التوليد الكهربائية واطلع على قدرات مختلف الوحدات، كما زار معامل مراقبة الجودة وما تضمنته من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وفي ختام الجولة، التقى المهندس شريف الشربيني، السفير علاء يوسف، السفير المصري لدى فرنسا، حيث تم استعراض ما تم خلال الزيارة من مناقشات مع بعض الشركات بالمنطقة الصناعية، حتى يتم استكمال ما تم الاتفاق عليه معهم لنقل خبراتهم لمصر ضمن رؤية الدولة المصرية لنقل التكنولوجيا الحديثة لتوطين وتعميق الصناعة.

وأوضح الوزير، أنه من الممكن أن يتم الاستفادة من هذه الخبرات العالمية والاستفادة منها بمصر إما عن طريق الشراكة أو بإحدى آليات تخصيص الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس شريف الشربيني، مبادرة "بيتك في مصر" لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حتى يتم الترويج لها لدى الجالية المصرية في فرنسا للاستفادة من المميزات والتيسيرات التي تتيحها المبادرة لهم.

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