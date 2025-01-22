شقق جديدة في 9 محافظات.. صندوق التنمية الحضرية يكشف التفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق التنمية الحضرية عن فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من مشروع تطوير عواصم المحافظات، في 9 محافظات مختلفة.

شمل الطرح محافظات: القاهرة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الفيوم – كفر الشيخ – قنا – المنيا – السويس.

تفاصيل حجز شقق صندوق التنمية الحضرية

البداية كانت من خلال إعلان صندوق التنمية الحضرية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، جاء فيه: بادر بحجز وحدتك الآن ولفترة محدودة!.. يعلن صندوق التنمية الحضرية عن فتح باب الحجز في المشروعات التابعة لهم.

بالنسبة لمحافظة القاهرة تتواجد الشقق في مدينة نصر، ويقع المشروع على مساحة 40 فدانا، ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر، والشقق كاملة التشطيب ومتوسط مساحة الشقة 182 متر مربع.

متوسط سعر الشقق 5 ملايين و200 ألف جنيه، ومقدم حجز 15% ويبلغ 777 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 220 ألف جنيه (20 قسطا).

- محافظة القليوبية:

تتواجد الشقق في منطقة إسكو بشبرا الخيمة بأسعار تصل لـ 2.3 مليون جنيه.

- كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدان ويضم 33 عمارة تتكون من ارضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 مترا والدور يضم 8 شقق

- الفيوم

المشروع على مساحة 14 فدانا ويضم 14 عمارة من أرضي و9 ادوار متكررة، والشقة مساحة 113 متر كاملة التشطيب والشقة تتكون من 8 شقة

- المنيا

مساحة المشروع 40 فدانا ويضم 78 عمارة تتكون من أرضي و5 متكرر والشقق كاملة التشطيب سوبر لوكس ومساحة الشقة 135 مترا والدور يضم 4 شقق.

الأسعار تبدأ من 2.440 مليون جنيه ومقدم الحجز 366 ألف جنيه.

6- محافظة السويس:

يبدأ سعر الشقق من مليون و280 ألف جنيه ويكون مقدم الحجز 191 ألف جنيه والقسط الربع سنوى 54 ألف جنيه.

7 – الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدان ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 متر والدور يتكون من 4 شقق

8- محافظة قنا:

تقع الشقق في منطقة تقسيم السلام بمحافظة قنا، متوسط سعر الشقة مليون و450 ألف جنيه.