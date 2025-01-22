شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد لمتوسطي الدخل خلال أسابيع

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح مرحلة جديدة من شقق سكن لكل المصريين ضمن الإسكان المتوسط.

ويشمل الطرح الجديد، 13 ألف شقة ضمن الإسكان المتوسط، حيث قررت وزارة الإسكان أن يكون هذا الطرح بعد الانتهاء من حجز شقق محدودي الدخل والذي انتهى يوم 18 يناير الجاري.

ومن المتوقع أن يتم يبدأ الحجز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تتواجد الشقق في عدد كبير من المدن مثل مدن بدر -حدائق العاصمة – 15 مايو – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر- العاشر من رمضان – أسوان الجديدة – المنيا الجديدة – بني سويف الجديدة.

الشقق التي سيتم طرحها تأتي بمساحات 100 و110 أمتار و120 مترا، والشقق تكون كاملة التشطيب، والعمارات تتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررين، وكل عمارة يوجد بها اسانسير.

كما يوجد مساحات خضراء في شقق الإسكان المتوسط وعدد من الخدمات الخاصة.

شروط الدخل لشقق الإسكان المتوسط:

- ألا يكون استفاد من قروض التمويل العقاري، أو قطعة أرض أو وحدة من وزارة الإسكان.

- أن يكون المتقدم من المحافظة المطروح بها الوحدات أو العاملين بها، أو من المحافظة المجاورة على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة.

- أن لا يزيد صافي الدخل الشهري عن 25 ألف جنيه شهريًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا للفرد.

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