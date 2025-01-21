شقق المصريين العاملين في الخارج.. موعد الحجز والمساحات وأماكن الوحدات

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان إجراءات حجز شقق المصريين العاملين في الخارج يوم 15 فبراير المقبل، حيث أعلنت الوزارة عن اطلاق المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المتميزة في 13 مشروعا بمدن مختلفة.

الطرح الجديد يأتي ضمن مبادرة "بيتك في مصر" بالمرحلة الأولى، كخطوة أولية فى مسار طروحات متعددة تلبى الاحتياجات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج.

هذا الطرح يشمل طرح 5055 وحدة سكنية، موزعة على 13 مشروعاً في 9 مدن، كما تراعى المبادرة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ويوجد شقق متاحة للتسليم الفوري وشقق سيتم تسليمها نهاية 2025.

الحجز سيكون في 15 فبراير المقبل، وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة تسويقية عالمية يُراعى فيها توفير أفضل الفرص التنافسية للمشروعات العقارية المتميزة بالدولة، وتتضمن الحملة الإعلان عن كافة إجراءات الاختيار والتخصيص والتعاقد التى يتم صياغتها حاليا وفقا لأحدث الوسائل العالمية وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تيسيرات فى منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين.

وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكترونى يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكتروني ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء

ويشمل الطرح مساحات متنوعة فى "الوحدات ـ والفيلات السكنية" ، بالمشروعات التالية:

- مشروع "أرابيسك" بمحافظة القاهرة بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا.

- مشروع الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترا مربعا وحتى 173 مترا مربعا فى المجاورة الثانية D2.

- مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا.

- مشروع "مدينتى" بالقاهرة الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا.

مشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعا.

كما يضم الطرح مشروع"صبا " بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا.

ومشروع "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع.

مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا.

مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من 215 مترا مربعا وحتى 678 مترا مربعا.

الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

بالإضافة إلى مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات "مودرن و كلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 متر مربع.

طريقة السداد:

تم عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج.

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