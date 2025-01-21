جهاز النوبارية الجديدة يُحذر من التعامل مع أي شركات أو أفراد تدعي حجز أراضي بامتداد المدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

حذر جهاز تنمية مدينة النوبارية، من التعامل مع أي شركات أو جمعيات أو أفراد تدعي الإعلان عن حجز أو استلام قطع أراضٍ بامتداد مدينة النوبارية الجديدة، وذلك نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الشركات والجمعيات والأفراد بالإعلان عن فرص بيع أراضٍ تقع داخل امتداد مدينة النوبارية الجديدة رغم سابقة تحذير الجهاز من هذا الأمر.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن امتداد مدينة النوبارية تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ولا يوجد أي تعامل عليها إلا من خلال الهيئة والجهاز.

وطالب الجهاز المواطنين بعدم التعامل مع أي شركات أو أفراد تدعي بيع الأراضي بمنطقة امتداد مدينة النوبارية الجديدة وأن جميع المبيعات والتصرفات تتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الجهاز، أن منطقة امتداد النوبارية الجديدة تحت التخطيط ولم يتم طرح أي قطع أراضٍ بها حتى تاريخه، ويهيب الجهاز بكل من يريد شراء قطع أراض داخل امتداد مدينة النوبارية الجديدة الانتظار لحين طرح قطع الأراضي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وطبقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في المدن الجديدة.

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