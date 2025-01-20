الإسكان: 571 ألف مواطن تقدم للحصول على شقة في سكن لكل المصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، أي نحو ٩٧% ممن سددوا مقدمات جدية الحجز قاموا برفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني.

وأكد الوزير أنه تم غلق إعلان سكن لكل المصريين5 مع انتهاء مهلة رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سوف يتاح التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة التظلمات، وذلك للمواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط ولم ينجحوا في التسجيل ورفع مستنداتهم خلال فترة الإعلان.

وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح سحب مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في العدول عن طلباتهم منذ يوم الأربعاء الماضي ١٥ يناير ٢٠٢٥، وذلك من مكاتب البريد المميكن، وبلغ عدد المواطنين الذين سحبوا مقدمات جدية الحجز 392 مواطنًا.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير المنطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

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