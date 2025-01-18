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موعد فرز طلبات المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

04:48 م السبت 18 يناير 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من استقبال رغبات المواطنين راغبي التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5، اليوم 18 يناير، حيث انتهى بيع كراسات الشروط يوم 31 ديسمبر الماضي، وتم إتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمن سدد جدية الحجز وقام بشراء كراسة الشروط.

ويبحث المتقدمون للحجز عن موعد ظهور النتيجة ومعرفة المقبولين والمرفوضين في سكن لكل المصريين 5.

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد بدء عملية فرز أوراق المتقدمين لإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن عملية فرز مستندات المواطنين المتقدمين تبدأ عقب غلق باب التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مباشرة، وذلك يوم الأحد 19 يناير 2025.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التقديم بعد أسبوعين من انتهاء الحجز بالكامل، حيث سيتم تحديد أولويات الحجز لكل المتقدمين.

وأضافت مي عبد الحميد، أنه سيتم تحديد فترة خاصة لتظلم المتقدمين، واستكمال أي أوراق أو بيانات غير مكتملة.

وتابعت: ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية: المتزوج ويعول، ثم الأرملة/ الأرمل ويعول، ثم المطلقة/ المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول).

كما تكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

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وزارة الإسكان سكن لكل المصريين 5 حجز شقق دعم التمويل العقاري مي عبد الحميد
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