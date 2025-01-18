مقدم 90 ألف جنيه.. مفاجأة في عروض بالم هيلز والأقساط السنوية كلمة السر

كتب- محمد عبدالناصر:

شقق بقسط 7 آلاف جنيه ومقدم 90 ألف جنيه.. عروض جديدة من شركة بالم هيلز أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت الشركة عن عدد من العروض بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسها.

عروض شركة بالم هيلز، بدأت من سداد 1.5% مقدم في بعض المشروعات ويصل لـ5% فقط، وتقسيط بين 10 و12 سنة، وقسط شهري يتراوح بين 7 و10 آلاف جنيه، وهو ما زاد من التساؤلات حول أسعار الوحدات وهل هناك أي أقساط أو دفعات لم يتم الإعلان عنها أم لا؟، خاصة وأن شركات التسويق العقاري باتت تُعلن بقوة عن هذه العروض من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وبالتواصل مع أحد مسؤولي البيع في مشروعات بالم هيلز، جاءت تفاصيل أسعار الشقق ونظام السداد على النحو التالي:

- سجلت الشقة الـ 111 مترًا ما يقرب من 9 ملايين و700 ألف جنيه، ليكون مقدم حجز هذه الوحدة 1.5% وهو ما يمثل 144 ألفًا و911 جنيهًا، كما سيتم سداد 1.5% في شهر فبراير المقبل بقيمة 144 ألفًا و911 جنيهًا.

- أول قسط لهذه الوحدة في شهر مارس بإجمالي 34 ألف جنيه، ثم سداد القسط الثاني بعد 3 شهور بقيمة 34 ألف جنيه، ثم القسط الثالث في سبتمبر 2025 بقيمة 34 ألف جنيه.

-سيتم سداد دفعة سنوية تقدر بـ 415 ألف جنيه وتكون أول دفعة في ديسمبر 2025.

- يوجد زيادة سنوية في القسط الربع سنوي، حيث سيكون في السنة الثانية 43 ألف جنيه بدلًا من 34 ألف جنيه، أما في السنة الثالثة 54 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه تقريبًا كل سنة، ويكون تمويل الوحدة على 10 سنوات والاستلام بعد 4 سنوات تشطيب كامل.

شقق 154 مترًا

بحسبة أخرى لشقة ثانية في مشروع بادية في أكتوبر الجديدة، سيتم تطبيقها على نموذج 154 مترًا، سجلت هذه الوحدة 16 مليونًا و700 ألف جنيه، والاستلام بعد 4 سنوات.

- يكون مقدم الحجز في هذه الوحدة 3% بقيمة 480 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 28 ألف جنيه في السنة الأولى، بينما الدفعات الربع سنوية تصل لـ 840 ألف جنيه.

- مع بداية السنة الثانية من الأقساط، يرتفع القسط الشهري لـ 36 ألف جنيه بدلًا من 28 ألف جنيه، كما يرتفع القسط السنوي لـ 980 ألفًا بدلًا من 880 ألف جنيه.

أما أقل وحدة والتي تتكون من غرفة واحدة يبدأ سعرها من 6 ملايين جنيه تقريبًا، وتكون بمقدم 90 ألف جنيه وهو ما يمثل 1.5% من ثمن الوحدة ويكون القسط الشهري 9 آلاف جنيه تقريبًا وهو قسط تصاعدي، كما يتم سداد أقساط سنوية تقدر بـ 220 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة

ننشر أسعار وأماكن أراضي بيت الوطن.. وبدء الحجز بعد 24 ساعة