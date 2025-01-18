أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

لحاجزي سكن لكل المصريين.. ماذا تفعل عند مواجهة مشكلة في رفع أوراق الحجز؟

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات المنيا الجديدة وما تم إنجازه في 2024

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، وموقع مشروع ردم البرك العشوائية وغير المنتظمة بالمدينة، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وتابع الوزير، خلال الجولة، الأعمال الجاري تنفيذها لردم البرك العشوائية وغير المنتظمة.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن قطاع المرافق شمل الأعمال الجاري تنفيذها لردم البرك العشوائية وغير المنتظمة، حيث تم تسوية وردم البركة العشوائية الموجودة بجوار محطة الصرف 4، وتم تنفيذ خط 600 مم بطول حوالي 850 مترًا مع تهذيب وتعميق حوض الطوارئ القائم.

وتشمل الأعمال منطقة تجمع المياه من فائض خط الانحدار 1200 مم، حيث تم ردم الخور، وتنفيذ خط قطر 700 مم بطول 1700 متر تقريبًا كحل عاجل "بداية من المطبق وحتى المجرى المائي المكشوف المؤدي إلى رافع المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس"، وجارٍ تنفيذ خط 1600 مم بديلًا للخط 1200 مم لاستيعاب التصرفات الزائدة للمنطقة الصناعية الثقيلة.

كما تشمل مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية، مشروع التوسعة لاستيعاب الفائض من البركة اللاهوائية رقم 3.

وتفقد وزير الإسكان، وحدات سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل بمنطقة شرق حي الأندلس، حيث تم الوقوف على تقدم العمل في 125 عمارة سكنية، تضم 3000 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا، متابعًا الجدول الزمني لتسليم الوحدات.

وخلال الجولة، أشاد الوزير، بمستوى تنفيذ العمارات والوحدات بالمشروع، موجهًا بوضع لافتات تعريفية وإرشادية بالمشروع توضح أماكن الخدمات واسم الحي والمناطق، والاهتمام بالمسطحات الخضراء وضبط شبكات الري بها.

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