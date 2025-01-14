وزير الإسكان يتفقد مشروعي ''سكن لكل المصريين'' و''جنة'' بمدينة ٦ أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة ٦ أكتوبر، بتفقد مشروعات الإسكان بالمدينة، التي شملت مشروع "سكن لكل المصريين" للإسكان فوق المتوسط والمتوسط، ومشروع "جنة" بالتوسعات الشمالية، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بعمارات محور الإسكان فوق المتوسط بمشروع "سكن لكل المصريين"، والتي تشتمل على تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة كاملة التشطيب بمساحة ١٥٠ مترًا مربعًا في المتوسط. الوحدات تتكون من ثلاث غرف، حمام، مطبخ، وغرفة نوم رئيسية تحتوي على حمام وغرفة ملابس. كما تفقد الوزير إحدى الوحدات المفروشة كنموذج بالمشروع.

واستمع المهندس شريف الشربيني إلى شرح تفصيلي عن المشروع، حيث أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، أن تصميم العمارة السكنية عبارة عن أرضي وخمسة طوابق، يحتوي كل طابق على أربع وحدات. وتحتوي كل عمارة على مصعد كهربائي، كما أن المشروع محاط بسور سلكي بالإضافة إلى سور شجري خارجي وبوابات.

وأشار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر إلى أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان، تشمل أسواقًا، محال تجارية، مولات تجارية، حضانات، وأنشطة ترفيهية؛ لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

كما تفقد الوزير موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة ٩٢ فدانًا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي عند تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي بالمدينة. يجري تنفيذ نحو ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية بمساحات مختلفة، تتنوع بين ١٠٠، ١١٠، و١٢٠ مترًا مربعًا. تحتوي العمارات السكنية على مصعد كهربائي، وتتكون الوحدات من ثلاث غرف، حمام، مطبخ، وصالة استقبال، ويتميز المشروع بطابع معماري مميز.

وخلال الجولة، وجه الوزير بسحب الأعمال من الشركات المتأخرة، وضغط معدلات التنفيذ والعمل بالمشروع في جميع جوانبه بالتوازي، ورفع المخلفات أولًا بأول، وعقد لقاءات دورية مع الشركات العاملة لضغط الأعمال وسرعة تشطيب واجهات العمارات التي تم الانتهاء من إنشائها.

وانتقل وزير الإسكان لتفقد مشروع الإسكان "جنة" بالتوسعات الشمالية بالمدينة، مشيرًا إلى أن مشروع "جنة" للإسكان يتكامل مع المشروعات الأخرى التي تقوم بها الوزارة لأنماط الإسكان المختلفة، التي تغطي طلب شرائح المجتمع المصري. ويعد نموذجًا متكاملًا لمجتمعات سكنية مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز البيئة العمرانية.

وأبدى المهندس شريف الشربيني عدم رضاه عن حجم العمل بالمشروع، موجهاً بتلافي عدد من الملاحظات المتعلقة بالتشطيبات الداخلية للوحدات وأعمال المسطحات الخضراء في محيط العمارات.

يُذكر أن مشروع "جنة" يُعد أحد أبرز مشروعات وزارة الإسكان، ويقع في موقع متميز بالتوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر، بالقرب من وصلة دهشور ومحور ٢٦ يوليو. ويضم المشروع ٢٨٠ عمارة سكنية محاطة بسور وأربع بوابات رئيسية.

اقرأ أيضًا:

هل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة "الإجراءات الجنائية"؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح

إطلاق اسم مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي

البكالوريا المصرية 2025.. وزير التعليم السابق يحذر من استبعاد مواد أساسية في النظام الجديد

أمطار رعدية وشبورة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة