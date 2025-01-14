سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التسجيل ورفع الأوراق إلكترونيا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هنا حتى يوم السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٥، وذلك للمواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5".

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن غدًا، الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥، هو الفرصة الأخيرة لسداد مقدمات جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مد فترة التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني هو الفرصة الأخيرة للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين5.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا المد يأتي في إطار رغبة الصندوق بمنح الفرصة كاملة للمواطنين للتقدم للحصول على وحدة سكنية.

وأضافت مي عبد الحميد أن عملية فرز مستندات المواطنين المتقدمين ضمن إعلان سكن لكل المصريين سوف تبدأ عقب غلق باب التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مباشرة، وذلك يوم الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥.

وشددت مي عبد الحميد أن شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز بدون رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق لا يعني أن المواطن قدم للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين5، حيث أن رفع المستندات المطلوبة بكراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني شرط أساسي للتقدم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد بيع ٧٦٢٤٧٩ كراسة شروط وسداد 586 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 546 ألف مواطن.

وأشارت إلى أن منصة تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مستمرة في العمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني التالي هنا، حيث استقبل الرابط نحو 20 ألف شكوى منذ إطلاقه، وتم حل نحو 18 ألف شكوى حتى الآن وجار العمل على حل جميع الشكاوى خلال المدة الزمنية المحددة.