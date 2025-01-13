أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

الحي السكني الخامس R5 في العاصمة الإدارية من أهم وأكبر الأحياء السكنية داخل المدينة كما يوفر العديد من المرافق والخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

يقع الحي السكني R5 في المنطقة الشمالية الغربية من العاصمة الإدارية، بين الحي السادس ودار الدفاع الجوي، بالإضافة إلى قربه من العديد من الأحياء الهامة في العاصمة الإدارية مثل حي الوزارات، حي المال والأعمال، حي السفارات.

تم تسمية الحي الخامس باسم حي جاردن سيتي الجديدة حيث يشبه في تصميمه منطقة جاردن سيتي في وسط البلد.

ويمتد الحي مساحة 900 فدان وتم تخصيص 80% منها للمساحات الخضراء، كما يضم عدد كبير من الوحدات السكنية تُقدر بحوالي 25 ألف وحدة تتنوع ما بين الشقق السكنية والفيلات والتوين هاوس موزعة على 295 مبنى سكني.

ومؤخرا تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سير العمل بالحى السكنى الخامس R5 "جاردن سيتى الجديدة"، وعدداً من الطرق والمحاور بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما وجه الوزير بإعداد مخطط لمشروعات خدمية بالمشروع ودفع الأعمال بمنطقة الفيلات، ووضع جدول زمني لضغط الأعمال ومتابعة الأعمال باستمرار ميدانيا، كما وجه بالانتهاء من أعمال وتنسيقات الطرق والمحاور المحيطة بالحي السكني الخامس R5 .

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