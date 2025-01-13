ننشر خرائط أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج بالأماكن والمواصفات

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان غدا الثلاثاء في استقبال تحويلات المصريين في الخارج لحجز أراضي بيت الوطن ضمن المرحلة العاشرة من المشروع، حيث تم طرح 2974 قطعة أرض بـ13 مدينة.

وتم عرض قطع الأراضي اعتباراً من أمس الأحد المقبل 12 يناير، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحجز مشروعات بيت الوطن.

وسيتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025، ولمدة 15 يوم عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها.

أماكن أراضي بيت الوطن:

وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن تشمل مدن:

القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – دمياط الجديدة – السادات – 15 مايو.

كما توجد في مدن: أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين.. مد فترة سداد مقدم الحجز والتسجيل الإلكتروني

سكن لكل المصريين.. 20 صورة جديدة لتشطيب الشقق الـ 90 مترًا

إتاحة حجز أراضي بيت الوطن في 13 مدينة الأحد المقبل -تفاصيل

سحب شقق الإسكان الاجتماعي من الحاجزين بسبب 4 مخالفات