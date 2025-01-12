ننشر أسعار وأماكن أراضي بيت الوطن.. وبدء الحجز بعد 24 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة الحجز في أراضي بيت الوطن ضمن المرحلة العاشرة للمشروع، حيث تم طرح 2974 قطعة أرض بـ13 مدينة.

وتم عرض قطع الأراضي اعتباراً من اليوم الأحد المقبل 12 يناير، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أنه سيتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025، ولمدة 15 يوم عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها.

وأكد ستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين فى الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي.

أماكن أراضي بيت الوطن:

وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن تشمل مدن:

القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – دمياط الجديدة – السادات – 15 مايو.

كما توجد في مدن: أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).

وأكد الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وجاءت الأسعار على النحو التالي كما موضح بالجدول:

ويمكن تحميل كراسة الشروط كما يلي: