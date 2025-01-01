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وزير الإسكان يُكلف أمين شوقي بتسيير أعمال الهيئة القومية للمياه الشرب

02:09 م الأربعاء 01 يناير 2025

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف اللواء مهندس أمين شوقي عادل محمود حسانين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاع المشروعات بالهيئة، بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحي، وتكون له السلطات المقررة في هذا الشأن بجانب عمله على أن تتخذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظيفة.

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان لاستعراض طلبات وشكاوى المواطنين بشأن ضعف وصول المياه لعدد من المناطق بالمحافظة.

استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بتأكيد حرصه على التواصل المستمر معهم، وعقد لقاءات دورية في مواعيد محددة مع أعضاء البرلمان، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر، وكذا الحرص على حضور جلسات البرلمان المختلفة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة المواطن.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الهيئة القومية للمياه الشرب
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