رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد المركز التكنولوجي للمرافق وإيرادات مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، المركز التكنولوجي للمرافق وإيرادات المياه لمتابعة تيسير الإجراءات على متلقي الخدمة واستكمال منظومة تغيير العدادات لمسبقة الدفع، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير مختلف الخدمات وتيسير الإجراءات لخدمة قطاع المرافق بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس أشرف فتحي محمود، ضرورة الالتزام التام بتحصيل إيرادات المياه واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على معدلات التشغيل الجيدة وتأدية الخدمة بالجودة والكفاءة اللازمة، موجهاً بتوفير جميع أوجه الدعم للعاملين بالمركز للعمل على سرعة تأدية الخدمة، وتدعيم التجهيزات لراحة المواطنين متلقي الخدمة بالمركز.

وقال المهندس أشرف فتحي محمود، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الثاني بالمدينة للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم بين جهاز المدينة ومديرية أمن دمياط وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضر إشغال فوري، بالإضافة إلى ضبط مجموعة كبيرة من الإشغالات المختلفة والمتنوعة من الباعة الجائلين بجانب رفع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء وخطوط التنظيم، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء بالمدينة وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

جدير بالذكر أن هذه الحملات تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، واللجنة المختصة بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة، وإدارة شرطة المرافق بدمياط، وقسم الشرطة بمدينة دمياط الجديدة.

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