حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح شقق الإسكان المتميز بعدد من المدن الجديدة، بجانب مشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر، حيث يأتي هذا الطرح ضمن أضخم طرح والذي ويتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة.

ويستمر التقديم في هذا الطرح حتى يوم 26 ديسمبر الحالي، من خلال موقع مسكن للوحدات السكنية.

وجاءت تفاصيل الحصول على شقة في الإسكان المتميز على النحو التالي:

تتواجد الشقق في 3 مدن جديدة وهم المنصورة الجديدة ومدينة بدر ومدينة دمياط الجديدة.

شقق مدينة بدر:

– طرح 1500 وحدة عمارات الحي السادس بمساحة 90 م 2 للوحدة.

وسجلت الشقة الـ 90 مترا، 659 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 41 ألف جنيه، ثم سداد 10% وقت الاستلام وهو 66 ألف جنيه.

وبهذا يكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة ويتبقى 70% البالغ 461 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري لمدة 7 سنوات 12 ألف جنيه تقريبا.

شقق مدينة دمياط الجديدة

– طرح 83 وحدة إسكان متميز بمساحات تتراوح من “104م2 : 108م2 بمدينة دمياط الجديدة.

سجلت الشقة الـ 94 مترا، مليون و60 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 128 ألف جنيه، ثم سداد 10% وقت الاستلام وهو 106 ألف جنيه.

وبهذا يكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة ويتبقى 70% البالغ 742 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري لمدة 7 سنوات 19 ألف و500 جنيه تقريبا.

شقق مدينة المنصورة الجديدة

– طرح 890 وحدة بمساحات تتراوح من 95م2 : 99م2 بمدينة المنصورة الجديدة.

سجلت الشقة الـ 98 مترا، 851 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 82 ألف جنيه، ثم سداد 10% وقت الاستلام وهو 85 ألف جنيه.

وبهذا يكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة ويتبقى 70% البالغ 595 ألف جنيه، ويكون الشهري لمدة 7 سنوات 14 ألف و600 جنيه تقريبا.

طريقة الحجز:

– للحجز في المشروع يتم التسجيل بالموقع عن طريق الضغط على ”دخول مستخدم جديد” ثم ملئ البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب… هنا

– بعد كتابة البيانات يتم الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب والضغط على الرابط لاستكمال الحجز.

– يتم اختيار الطابق المطلوب حجزه والضغط على أيقونة طلب الحجز بالجدول ثم ملئ البيانات المطلوبة ومنها:

– إدراج طريقة السداد (طبقا لطرق السداد المحددة بكراسة الشروط).

– رفع مستندات التقديم والضغط على تقديم طلب حجز جديد.

– تنزيل استمارة الحجز من خانة (إجراءات) وإعادة رفعها موقعه من العميل وكذا رفع إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة والضغط على حفظ.

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