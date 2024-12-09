وزير الإسكان يوجه بالاستفادة من الأراضي الاستثمارية ويتابع موقف تشغيل مشروع أهل مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس الأحد، لمتابعة موقف تشغيل مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة، وكذا موقف مشروعات تطوير أرض مطار إمبابة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لتشغيل وإدارة ممشى أهل مصر، والحفاظ عليه في أفضل صورة.

كما وجه الوزير بتعظيم الاستفادة من الأراضى الاستثمارية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنطقة أرض مطار إمبابة، وكذا إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة الحديقة الواقعة بأرض مطار إمبابة، وإدارتها وتشغيلها بالشكل اللائق، وكذا سرعة رفع كفاءة الوحدات المنفذة بأرض مطار إمبابة.