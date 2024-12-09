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أسعار وأقساط شقق بـ "سكن لكل المصريين تسليم 36 شهرا وموعد انتهاء التقديم

07:00 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

سكن لكل المصريين

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كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان شقق سكن لكل المصريين في عدد من المدن الجديدة تسليم بعد 3 سنوات بسعر يصل لـ 650 ألف جنيه.

وتستمر وزارة الإسكان في بيع كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث تم بيع أكثر من 350 ألف كراسة شروط حتى الآن.

تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" وذلك حتى الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

وتتواجد الشقق التي سيتم تسليمها بعد 3 سنوات في مدن حدائق العاصمة و15 مايو وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان وأسوان الجديدة.

ويصل سعر الشقة لـ 650 ألف جنيه وهي 90 متر كاملة التشطيب تسليم بعد 3 سنوات.

وأكدت وزارة الإسكان أن المقدم 30 ألف لهذه الشقق، ويكون القسط الشهري 4139 جنيه تقريبا.

ويتم اختيار وتحديد القسط الشهري وفقا لعدة عوامل أهمها سعر الوحدة ومدة التمويل والدخل الشهري للمتقدم.

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