ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة خلال 2024، حيث تشهد المدينة طلبًا كبيرًا على الشراء وسط نمو عمراني ومشروعات جديدة يتم تدشينها بشكل مستمر.

وبحسب مؤشر عقار ماب، ارتفعت الأسعار في مدينة القاهرة الجديدة بنحو 30% على مدار 2024، بينما بلغ حجم الطلب على الشراء أقل من 25%.

وجاء متوسط سعر المتر السكني في مدينة القاهرة الجديدة على النحو التالي:

أعلى سعر للمتر السكني في مدينة القاهرة الجديدة يتواجد في منطقة الرحاب ومدينتي ومدينة المستقبل بمتوسط شعر بدأ من 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه، وذلك حسب نوع التشطيبات وموقع الوحدة.

فيما وصل سعر المتر في منطقة البنفسج والياسمين بين 25 ألف جنيه وحتى 26 ألف جنيه.

وسجل سعر المتر في منطقة دار مصر وشرق الأكاديمية 22 ألف جنيه.

وفي مناطق مثل القرنفل والمستثمرين الجنوبية وبيت الوطن، وصل سعر المتر إلى 22 ألف جنيه وحتى 24 ألف جنيه.

وسجل أقل سعر للمتر في مدينة القاهرة الجديدة في مناطق التجمع الثالث وتقسيم الأندلس وبيت الوطن، حيث تراوح سعر المتر بين 15 ألف جنيه وحتى 19 ألف جنيه.

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