قسط أقل من 1900 جنيه.. تفاصيل التقديم في شقق سكن لكل المصريين بالمحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في بيع كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث تم بيع أكثر من 300 ألف كراسة شروط حتى الآن.ط

تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" وذلك حتى الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

شراء كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 بدأ الاثنين 18 نوفمبر لذوي الهمم بجميع المحافظات من خلال مكاتب البريد المميكنة، ثم لكل المواطنين يوم 26 نوفمبر، ويستطيع من يصل دخله إلى 3500 جنيه الحصول على شقة إسكان اجتماعي ضمن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5"، لفئة محدودي الدخل.

وتتواجد الشقق في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة بسعر يبدأ من 184 ألف وحتى 700 ألف جنيه.

وفي هذا التقرير نرصد أسعار الشقق الـ تسجل 350 ألف وبقسط أقل من 2000 جنيه.

وتتواجد الشق في 9 محافظات، وهم أسيوط والأقصر والمنوفية والبحيرة والمنيا وبني سويف وقنا وسوهاج ومطروح.

ويكون مقدم الحجز 20 ألف جنيه والدخل المطلوب للتقديم في هذه الشقة 3700 جنيه كحد آدنى، والقسط الشهري 1840 جنيه.

وأكدت وزارة الإسكان أنه يوجد دعم يتراوح بين 5 إلى 60 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه



