رئيس جهاز دمياط الجديدة يلتقي ممثلي المجتمع المدني لبحث مطالبهم

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بممثلي المجتمع المدني من سكان الحيين الأول والرابع بالمدينة، وذلك لبحث مطالبهم ومقترحاتهم في إطار الحرص على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماعات دورية مع سكان المدن الجديدة بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين والتواصل المباشر.

في بداية اللقاء، رحب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بالحضور، مؤكدًا الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين لسماع مقترحاتهم ومطالبهم العامة، والعمل على تذليل أي تحديات في إطار دور الجهاز ومسئولياته.

كما تقدم الحضور بالتهنئة للمهندس أشرف فتحي محمود، لتوليه رئاسة جهاز المدينة، متمنين له التوفيق والسداد والتقدم لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية.

وعرض ممثلو المجتمع المدني، شكاواهم وأهم مطالبهم، وعقب رئيس الجهاز على استفساراتهم باستفاضة وإحالتها للإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها سرعة العمل لحل تلك المشكلات والتغلب عليها مع تكليف بمتابعة باقي الإجراءات لمختلف المشكلات والمطالب.

وفي نهاية اللقاء، تقدم الحضور بالشكر لرئيس الجهاز وفريق العمل، على الجهد المبذول وأعمال التطوير الجارية بالمدينة بمختلف المحاور التنموية والخدمية وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي.

جدير بالذكر، أنه حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز ومديرو الإدارات المعنية.

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