917 وحدة.. وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات القرى السياحية والساحل الشمالي الغربي

كتب- محمد عبدالناصر:

وجَّه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقرى السياحية، والمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات بالساحل الشمالي، طبقًا للقرارات الصادرة باعتماد مخططات تلك المشروعات، وتراخيص البناء الصادرة بشأنها، وتأكيد إنجاز معدلات التنفيذ المطلوبة في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، معدلات تنفيذ مشروعات القرى السياحية، والمشروعات الأخرى بالساحل الشمالي الغربي، والتي تشمل أعمال التطوير والإنشاءات الجاري تنفيذها ببعض القرى السياحية، تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية، والمشروعات الواقعة داخل كردون جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.

وقام المهندس حسام الدين عبده، رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، بجولات ميدانية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها؛ ومنها: مشروع قرية سياحية كائنة بمنطقة سيدى حنيش بحرى طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، حيث تفقد الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها المخططَ العام المعتمد بقرارٍ وزاري، ومطابقتها التراخيصَ الصادرة للمشروع من الجهاز، موضحاً أنه صدر للمشروع نحو ٤٥٤ رخصة مبان، وجارٍ استصدار التراخيص لباقي المشروع طبقاً للاشتراطات.

وتفقد المهندس حسام الدين عبده، مشروع قرية سياحية أخرى كائنة بمنطقة سيدى حنيش، وشدد على تنفيذ المباني والوحدات الفندقية داخل المشروع بأسرع وقت ممكن وإسراع معدلات التنفيذ بالموقع، بجانب دراسة استصدار القرارات اللازمة لزيادة عدد الوحدات الفندقية ليصبح نحو ٥٠% على الأقل من إجمالي الوحدات طبقاً لاشتراطات الساحل الشمالي.

وأوضح المهندس حسام الدين عبده أن الجولات تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التزام جميع مشروعات الساحل الشمالي للقرى السياحية بالأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والممتدة من الكيلو ٣٤ إلى مدينة السلوم غرب محافظة مطروح، بمسطح نحو ٧٠٧ آلاف فدان، بالبرامج الزمنية وتنفيذ الفنادق والوحدات الفندقية على وجه السرعة.

وتفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد إسماعيل، والمهندس مصطفى عبد اللطيف، أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها بالقرية السياحية مارينا 8.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية أن المشروع يتكون من 243 مبنى (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي 917 وحدة، وقد بلغت نسبة الإنجاز للمشروع مرحلة متوسطة.

وأضاف خلف الله أنه تم خلال الجولة مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع، وآلية ومراحل التنفيذ، وتأكيد الالتزام بالبرنامج الزمني، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات.

وتفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، مشروع رفع كفاءة الشواطئ، استعداداً لموسم الصيف المقبل، ويشمل معالجة نقاط النحر التي ظهرت ببعض المناطق بسبب حركة الأمواج وعوامل التعرية، بالتزامن مع انتهاء أعمال التكريك في البحيرات؛ لرفع جودة الخدمة، وحركة الملاحة الداخلية بالبحيرات.

وتابع رئيس جهاز القرى السياحية أعمال رفع كفاءة المرافق الجاري تنفيذها بعدة مناطق، وكذا أعمال ربط خطوط الطرد على محطة المعالجة الرئيسية 102، بالتزامن مع انتهاء فرمة الطريق المؤدي لمحطة المعالجة.

وأشار خلف الله إلى أن الجولات تأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، واستمرارًا لخطط التطوير الجارية في مختلف محاور التنمية.

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