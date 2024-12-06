صور.. افتتاح كوبري وادي مرقص بمدينة درنة الليبية بعد انتهاء المقاولون العرب من تنفيذه

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت شركة المقاولون العرب، صورًا من افتتاح كوبري وادي مرقص، الرابط الحيوي بين مدينة درنة وغربها من المدن والمناطق، بعد استكمال أعمال الإنشاءات الشاملة التي نفذها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وبحسب ما نشرته الشركة، افتتح المشروع المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية البارزة، يتقدمهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس رئاسة الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء بالحكومة الليبية ومجلس أعيان مدينة درنة ومنطقة لاثرون، ومهندسي صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، ومهندسي صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

حضر الافتتاح المهندس أنس الصغير، رئيس القطاع، المشرف على فرع الشركة بليبيا، والمهندس أحمد عبد الفتاح، مدير الفرع، وعدد كبير من العاملين بالمشروع.

ويعد مشروع كوبري وادي مرقص من أول المشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب ضمن مشروعات إعادة إعمار ليبيا، وأحد المشروعات الحيوية التي تسهم في تعزيز التواصل بين المدن ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، ويعكس اهتمام الصندوق بتطوير البنية التحتية الحيوية والطرق العامة وفق أعلى المعايير لتحقيق مستقبل مستدام للوطن.

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