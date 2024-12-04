استئناف بيع كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5.. اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

تستأنف وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأربعاء، بيع كراسات شروط وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 5.

يأتي ذلك بعد وقف بيع كراسات الشروط في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام متتالية، لإتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات لصرف المعاشات الخاصة بهم.

كما تقرر تمديد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" وذلك حتى الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

زيادة عدد مكاتب البريد التي تبيع كراسات الشروط

تم الاتفاق مع داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، على زيادة عدد مكاتب البريد المخصصة لبيع كراسات الشروط إلى 590 مكتبًا موزعة على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة للتخفيف من الضغط على مكاتب البريد وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

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