جهاز 6 أكتوبر يُنظم ورشة عمل "تصميم شوارع آمنة وصحية" لدعم أهداف التنمية المستدامة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP)، وشركة سانوفي مصر، وشركة لافارج، ورشة عمل أولية بعنوان "تصميم شوارع آمنة وصحية".

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، أن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة "تحسين التقاطعات وسهولة الوصول إلى مناطق المدارس"، التي تهدف إلى تعزيز ممارسات التنقل المستدامة والآمنة للطلاب، وتوعية الطلاب بأهمية الاعتماد على رياضة العدو "المشي"، ورياضة ركوب الدراجات كوسائل نقل صحية ومستدامة.

وأُعلن المهندس محمد مصطفى، خلال الورشة، عن مسابقة بين طلاب 3 مدارس هي: مدرسة رويال الدولية، ومدرسة النيل المصرية، والمدرسة المصرية للغات، وتهدف المسابقة إلى إشراك الطلاب في تصميم شوارع آمنة ومستدامة حول مدارسهم، مما يعزز مفهوم البيئة الصحية والمستدامة، حيث أن تجهيز الطرق المحيطة بالمدارس لتكون ملائمة للمشي وركوب الدراجات يسهم في تقليل رحلات السيارات وتحسين جودة الهواء في هذه المناطق.

سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة من خلال تنظيم فعالية، وسيحصل الفائزون في المسابقة على 20 دراجة للمجموعات الفائزة، وستشهد الفعالية مشاركة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومسؤولي المدارس في أنشطة عملية، مثل رسم وتخطيط الشوارع، واكتساب الخبرة في تصميم بيئات آمنة وصحية للجميع.

كما سيشارك الحضور في مبادرات لزراعة الأشجار، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الشوارع الآمنة ودورها في تحسين جودة الهواء، خاصة للأطفال في المدارس.

وأوضحت المهندسة رشا أبو زيد، معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من التزام جهاز المدينة، بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وتحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع.

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