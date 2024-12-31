حجز أراضي الإسكان المتميز.. 100 ألف مقدم والتقديم في 8 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح أراضي مشروع مسكن يوم 6 يناير المقبل، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية، ضمن محور أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا.

ويشمل الطرح مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

وجاءت تفاصيل أراضي الإسكان المتميز على النحو التالي:

- سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض بمقدم 100 ألف جنيه.

- 223 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، سجل سعر المتر 1653 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ 400 متر مبلغ 661 ألف جنيه.

- 129 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 4147 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ 177 مترًا مبلغ 3 ملايين و788 ألف جنيه.

- 149 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، سجل سعر المتر 2544 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ 802 متر مبلغ 2 مليون و42 ألف جنيه.

- 66 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، سجل سعر المتر 3515 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ 397 مترًا مبلغ مليون و398 ألف جنيه.

- 298 قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة، سجل سعر المتر 3934 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ 500 متر مبلغ مليون و969 ألف جنيه.

- 321 قطعة أرض بمدينة ملوي الجديدة، سجل سعر المتر 2544 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ 449 متر مبلغ مليون و144 ألف جنيه.

- 1270 قطعة أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 7377 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ 454 مترًَا مبلغ 3 ملايين و353 ألف جنيه.

- 1938 قطعة أرض بمدينة السادات، سجل سعر المتر 4620 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ 885 مترًا مبلغ 4 ملايين و104 آلاف جنيه.

اقرأ أيضًا:

أسعار وأقساط شقق بـ "سكن لكل المصريين تسليم 36 شهرا وموعد انتهاء التقديم

سكن لكل المصريين.. مد فترة سداد مقدم الحجز والتسجيل الإلكتروني

سكن لكل المصريين.. 20 صورة جديدة لتشطيب الشقق الـ 90 مترًا