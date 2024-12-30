بيتك في مصر.. شقق جديدة للمصريين العاملين بالخارج في 9 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات.

وأعلن وزير الإسكان، عن أبرز محاور مُبادرة "بيتك في مصر"، التي تستهدف المصريين العاملين والمُقيمين بالخارج، والمُخطط فتح باب الحجز بها بداية شهر فبراير 2025.

وأضاف وزير الإسكان، أن عدد الوحدات المُقترحة للطرح بالمبادرة يبلغ نحو 5055 وحدة وفيلا سكنية، في مُدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وسور مجرى العيون، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة.

كما تطرق المهندس شريف الشربيني لمحور مشروعات الإسكان، والتي استهلها بشرح خطوات طرح 78.730 ألف وحدة سكنية، لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المُبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (5)، مشيراً إلى أن هناك 23958 وحدة جاهزة للاستلام داخل المحافظات، و 12990 وحدة جاهزة للاستلام بالمُدن الجديدة، و41782 وحدة سيتم تسليمها خلال 36 شهرا بالمدن الجديدة، لافتاً إلى أنه تم شراء 738 ألف كراسة حتى نهاية الحجز، وبلغ عدد دافعي جدية الحجز 499 ألف حاجز.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء، بالبدء في تنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة لـ 50 ألفاً يتم تنفيذها حاليا.

كما وجه رئيس الوزراء أيضًا، بتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة لشريحة متوسطي الدخل، وطرحها للحجز للراغبين.

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