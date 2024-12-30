سكن لكل المصريين.. مد فترة سداد مقدم الحجز والتسجيل الإلكتروني

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة سداد مقدمات جدية الحجز ضمن طرح المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وكذلك مد فترة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg حتى يوم 15 يناير 2025، مع غلق باب شراء كراسات الشروط غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وبحسب بيان، أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هذا القرار يهدف لإعطاء الفرصة كاملة لجميع المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط، ولم يتمكنوا من دفع مقدم جدية الحجز أو رفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، لاستكمال إجراءات التقديم والحصول على فرصة لحجز وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة.

وأوضحت مي عبد الحميد أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" شهد إقبالًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى، حيث وصلت عدد كراسات الشروط المباعة إلى نحو 755 ألف كراسة شروط، وسدد 547 ألف مواطن مقدم جدية الحجز، وسجل 411 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأعلنت مي عبد الحميد استمرار منصة تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في العمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني التالي هنا، حيث استقبل الرابط 14942 شكوى منذ إطلاقه، وتم حل 11261 شكوى حتى الآن وجار العمل على حل جميع الشكاوى خلال المدة الزمنية المحددة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني وكتابة رقمهم القومي ورقم الهاتف الخاص بهم، ثم اختيار طبيعة المشكلة التي تواجههم.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن إطلاق هذا الرابط الإلكتروني جاء للتسهيل على المواطنين الذين يواجهون مشاكل في رفع مستنداتهم بدلًا من زيارة مراكز خدمة المواطنين أو الاتصال على خدمة الخط الساخن، ويقدم خدماته للمواطنين بصورة مجانية، ولا يعد بديلًا للموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بتقديم الأوراق ورفع المستندات ضمن الإعلان.

وأوضحت أن أغلب الشكاوى التي وصلت كانت متعلقة بنسيان كلمة السر، أو وجود طلب سابق على النظام وعدم قدرة المواطن على تحديثه، أو عدم تذكر تفاصيل الطلب السابق الذي تقدم به العميل في إعلانات سابقة، وتم التعامل مع هذه الشكاوى وحلها.

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