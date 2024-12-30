وزير الإسكان يتفقد مشروع طريق مطار سانت كاترين ومحطتي معالجة المياه والكهرباء

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين- كمين النبى صالح)، بطول 9 كم، يرافقه اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ومسئولو الوزارة، والمحافظة، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.

وبحسب بيان، تجول الشربيني، ومرافقوه، بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، واستمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف معدلات العمل والمتابعة الدورية للأعمال بالجزيرة الوسطى بالطريق، وتهذيبها، وضغط البرامج الزمنية، وإزالة الإشغالات ونواتج الأسفلت والمخلفات، حتى لا يكون هناك عوائق لحركة الزوار لموقع التجلي الأعظم، كما تابع الوزير موقف تنفيذ التوجيهات السابقة في زيارته الأخيرة للمشروع.

وخلال جولته بالطريق شدد على زيادة معدل الأعمال في جزء من الطريق موجها بالاستعانة بالشركات الجادة وضرورة الاستفادة من مخلفات الجبال، والاهتمام بأعمال الدورانات إلى الخلف والتخطيط الجيد لها وتهذيب جوانب الطريق، بجانب ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة بعد الانتهاء من تنفيذ الطريق.

وتابع وزير الإسكان خلال الزيارة سير العمل بمحطة المعالجة الرئيسية بمدينة سانت كاترين، مؤكداً ضرورة الاهتمام برفع كفاءة المحطة والقيام بتنفيذ الملاحظات التي تمت الإشارة إليها سابقا.

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، موقف تنفيذ محطة محولات كهرباء سانت كاترين، والتي ستغذى مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام وأطمأن على موقف تنفيذ أعمال التوسعات بالمحطة موجهاً بالإسراع بوتيرة العمل وزيادة العمالة بالمواقع، للانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية.

