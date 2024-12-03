إجراء القرعة العلنية اليدوية للوحدات المطروحة للحجز الفوري بالمنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، إجراء القرعة العلنية اليدوية للوحدات التي سبق طرحها بمدينة المنصورة الجديدة للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة، ضمن 1645 وحدة سكنية متنوعة سبق طرحها للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان الثلاثاء، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحرص على إتاحة الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين بالمدن الجديدة، من خلال آليات متعددة تلائم احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه سبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى 161 م2، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة مدن (المنصورة الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - الصالحية الجديدة - ملوي الجديدة - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

وأشرف الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، على إجراءات القرعة العلنية اليدوية بين الحاجزين، والتي تم إجراؤها بسرادق بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، وبحضور الجهات الرقابية، والمحاسب إيهاب المراكبي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وتم بثها مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة.

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