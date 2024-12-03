مسؤولو الإسكان يتفقدون محطتي مياه شرب وصرف صحي وطرق بمدينة السادات

كتب- محمد عبدالناصر:

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، بزيارة تفقدية بمدينة السادات، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، يرافقه المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبحسب بيان، وفي مستهل الزيارة، استعرض مسئولو الإسكان، الموقف التنفيذي للمشروعات، بجانب التأكيد على ضرورة تقييم مدى التزام المقاولين بالمواصفات والمخططات الزمنية المعتمدة، والتأكد من جودة التنفيذ.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مختلف أحياء المدينة، حيث تم الاطلاع على الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من محطة التنقية الجديدة بطاقة 87 ألف م3/يوم، ومحطة الصرف الصحي للتصرفات السكنية طاقة 50 ألف/م3 يوم، للتأكد من مدى التزام الشركة بشروط التعاقد في تشغيل وصيانة المحطة، كما اشتملت الزيارة على الاطلاع على أعمال الطرق والإنارة والزراعة.

وخلال الزيارة، تم عقد اجتماعات مع المهندس ياسر عبد الحليم، والقيادات التنفيذية بالجهاز والمقاولين، لمناقشة أي تحديات تواجه المشروعات الجاري تنفيذها أو المنفذة واقتراح الحلول المناسبة.

وأكد المهندس أمين غنيم، أهمية المتابعة الدورية للمشروعات والتنسيق الدائم لحل أي معوقات لتسريع وتيرة العمل.

وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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