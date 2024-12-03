توجيهات جديدة من وزير الإسكان بشأن شقق "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، والالتزام بخطة الوزارة لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، ومنها أعمال استكمال تنفيذ ١٠٦٠٨ وحدات سكنية بالمرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٦٦٠٠ وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ ٤٠٠٨ وحدات سكنية.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، بالتزامن مع تنفيذ الوحدات السكنية، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع أولاً بأول بالمواقع التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها، لتسليم الوحدات لمستحقيها جاهزة الخدمات، والتخطيط الجيد للمشروعات المستقبلية.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ استكمال تنسيق أعمال الموقع العام، ورصف الطرق المحيطة بالمشروعات ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة، بالإضافة إلى تقدم نسب الأعمال في تنفيذ المرحلة السادسة بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار.

وقام المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التشطيبات، وأعمال رصف الطرق، واستكمال أعمال زراعة المسطحات الخضراء، ومتابعة تنفيذ المباني الخدمية.

وشدد نائب رئيس الجهاز، على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة، والإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في أقرب وقت.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على التزام الوزارة بتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" لتوفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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