المستندات المطلوبة.. ننشر مواعيد تسليم شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر، منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية، مسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (3) المراحل التالية للمرحلة الأولى.

وأكد الجهاز أن تسليم الوحدات مستمر حتى يوم 12 يناير المقبل، حيث سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر عام 2024، ووحدات العمارة 8 يوم الخميس 2 يناير عام 2025، ووحدات العمارة 9، يوم الأحد 5 يناير عام 2025، ووحدات العمارة 6، يوم الأربعاء 8 يناير عام 2025، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 12 يناير عام 2025.

وأشار الجهاز إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك.

وتابع: يتم بعد ذلك التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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