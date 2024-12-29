حجز شقق الإسكان.. الفرص المتاحة للحصول على وحدات وأراضي ومواعيد التقديم

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان من حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز، يوم الخميس الماضي 26 ديسمبر الحالي، لكن يوجد عدد من الفرص حاليا للحصول على شقة أو قطعة أرض من وزارة الإسكان، نستعرضها على النحو التالي:

أولا.. شقق سكن لكل المصريين:

الحجز مستمر حاليا في شقق سكن لكل المصريين، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث حدد الصندوق هذا الموعد لانتهاء بيع كراسات الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز.

وأكد صندوق الإسكان أنه تم مد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني فقط حتى يوم 15 يناير المقبل لمن سدد مبلغ جدية الحجز، والذي يكون 20 ألف جنيه للشقق التسليم الفوري في المحافظات و30 ألف للشقق تسليم بعد 36 شهرا.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا القرار جاء بهدف إعطاء الأشخاص الذين قاموا بشراء كراسات الشروط مهلة لرفع المستندات، كذلك بسبب الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني، قائلة: "أي مواطن لديه شكوى يمكن إبلاغنا بها وسنقوم بحلها خلال 24 ساعة".

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإقبال على إعلان "سكن لكل المصريين 5" يتزايد بصورة مستمرة، حيث وصل عدد من قاموا بشراء كراسة الشروط إلى نحو 700 ألف مواطن، بينما قام نحو 400 ألف مواطن بدفع مقدم جدية الحجز.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق قام برفع كفاءة الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ والمخصص لاستقبال طلبات المتقدمين والطاقة الاستيعابية له لضمان سرعة وكفاءة عملية رفع المستندات من قبل المواطنين، حيث سجل نحو 230 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.

لمزيد من التفاصيل عن الأسعار والأماكن اضغط هنا

ثانيا.. حجز الأراضي:

تستمر وزارة الإسكان في إجراءات حجز أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حتى يوم 6 يناير المقبل.

ويتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية، ويشمل الطرح مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

وتتنوع هذه الأراضي بين أراضي إسكان متوسط وإسكان متميز وإسكان اكثر تميزًا.

لمزيد من التفاصيل عن الأسعار والأماكن اضغط هنا

شقق للمصريين بالخارج

تستعد وزارة الإسكان لطرح مبادرة جديدة تستهدف توفير شقق وفلل مناسبة المصريين العاملين في الخارج يناسب احتياجاتهم وتعزيز روابطهم بالوطن، وجذب استثماراتهم في المجال العقاري،

وتم إطلاق مبادرة بيتك في مصر، والتي تستهدف تنفيذ 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية، تشمل 4200 شقة في مدن العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وعدد من الوحدات التي تتواجد في القرى سياحية ـ كما سيتم توفير 800 وحدة في مدن مدينتي بالقاهرة الجديدة ومدينة السلام.

وجاءت ملامح طرح الوحدات على النحو التالي:

- توفير 4200 من الفيلات والوحدات السكنية من بينها (250) وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات (200 متر) للوحدة بمتوسط سعر (3750) دولاراً أمريكياً للمتر، و(250) وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمتوسط سعر ( 1045) دولاراً امريكياً للمتر.

وطرح 1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الثالث) بمتوسط سعر (425) دولاراً امريكياً للمتر، ونحو (1000) وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ( الحي الخامس) بمتوسط سعر (750) دولاراً امريكياً للمتر.

- كما سيشمل الطرح 250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة، و (500) وحدة في منطقة " صبا " بالسادس من أكتوبر بمتوسط سعر (375) دولاراً أمريكياً للمتر، و (200) وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بمتوسط سعر (1145) دولاراً أمريكياً.

لمزيد من التفاصيل عن الأسعار والأماكن اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

أسعار وأقساط شقق بـ "سكن لكل المصريين تسليم 36 شهرا وموعد انتهاء التقديم



