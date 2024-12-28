سكن لكل المصريين.. 20 صورة جديدة لتشطيب الشقق الـ 90 مترًا

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، من حجز شقق سكن لكل المصريين 5 يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث حدد الصندوق هذا الموعد لانتهاء بيع كراسات الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز.

وأعلن الصندوق، عن مد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني فقط حتى يوم 15 يناير المقبل لمن سدد مبلغ جدية الحجز، بقيمة 20 ألف جنيه للشقق التسليم الفوري في المحافظات و30 ألف للشقق تسليم بعد 36 شهرًا.

وينشر مصراوي أحدث 20 صورة لشق الإسكان الاجتماعي الـ 90 مترًا والتي تتواجد في عدد كبير من المدن في الطرح الحالي.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم مد فترة التسجيل الخاصة بالمستندات على الموقع الإلكتروني حتى يوم 15 يناير 2025 لتلبية طلبات المواطنين.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بهدف إعطاء الأشخاص الذين قاموا بشراء كراسات الشروط مهلة لرفع المستندات، كذلك بسبب الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني، قائلة: "أي مواطن لديه شكوى يمكنه إبلاغنا بها وسنقوم بحلها خلال 24 ساعة".

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ما زالت نسبة منها متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتى تاريخه.

وأضافت مي عبد الحميد، أن الصندوق رفع كفاءة الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ والمخصص لاستقبال طلبات المتقدمين والطاقة الاستيعابية له لضمان سرعة وكفاءة عملية رفع المستندات من قبل المواطنين.

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