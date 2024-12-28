وزير الإسكان يتفقد مشروع حديقة تلال الفسطاط.. ويوجه بتكثيف العمل للانتهاء في المدة المحددة

كتب- محمد عبدالناصر:

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بتفقد مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومسؤلو الجهاز والشركات المنفذة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح تفصيلي لحجم الأعمال الجارية بالموقع، مشددًا على دفع العمل بالمشروع، للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

حديقة تلال الفسطاط

تُعد حديقة تلال الفسطاط، من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها على مساحة 500 فدان، في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية (كان يستخدم سابقًا مقلبًا للمخلفات)، ويضم المشروع 8 مناطق، وله 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين، أبواب معاصرة، وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية)، وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء بالمشروع، كما يتضمن عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، ويخلق متنفسًا جديدًا لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

وتضم الحديقة، منطقة التلال والوادي، وتنقسم منطقة التلال إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائي (النهر)، وتتدرج في مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهي حتى قمة التلة.

وتضم "تلة القصبة" المُقامة على مساحة 13 ألف م2، فندقًا سياحيًا، وأبنية خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبري مشاة للربط، وكافتيريا، وشلال.

بينما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات وأبنية للزوار، ومطاعم، وفراغ خشبي على البحيرة.

واستعرض الوزير، المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

وتضم حديقة تلال الفسطاط أيضًا، المنطقة الاستثمارية بمساحة 131 ألف م2 وتطل على بحيرة عين الحياة، وتحتوي على 12 مطعمًا، و4 مراكز تجارية، و4 جراجات للسيارات، وخلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة، إضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، ومنطقة الأسواق، وهي منطقة تجارية بمساحة 60 ألف م2، وتهدف لتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، ومن أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل، وتشتمل على 19 محلًا تجاريًا، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.

ويتضمن المشروع، أعمال تطوير تم الانتهاء من تنفيذها، شملت، تطوير منطقة النادي المصري القاهري من خلال إنشاء (مبنى إداري - حمام سباحة أوليمبي - حمام سباحة للأطفال)، وتطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، من خلال إنشاء ساحة جديدة بمساحة نحو 12 ألف م2، لخدمة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وتنشيط السياحة، وترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.

تطوير منطقة سور مجرى العيون

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتابع سير العمل به، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، ووجه بمتابعة موقف الوحدات استعدادا لتسليمها ووضع برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال بالمرحلة الثانية من المشروع.

ويشمل المشروع، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق، ومول تجاري إداري ترفيهي، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

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